Napoli-Milan | la coincidenza storica che ha sorpreso i tifosi – VIDEO

Nel 1988 si chiamava San Paolo, oggi Maradona. 35 anni dopo una rete simile segnata da Leao ha riportato alla mente l'episodio leggendario che ha fatto la storia del calcio. La curiosa coincidenza ha fatto il giro del web. Una curiosa coincidenza si è verificata durante la partita Napoli-Milan dove la compagine rossonera ha segnato una rete assai simile a quella realizzata 35 anni fa, sempre allo stadio dove si è svolta la partita, allora chiamato San Paolo, oggi intitolato a Maradona. Come si può notare dal VIDEO sottostante, l'azione è stata condotta da Leao, che ha ricordato la giocata di Gullit negli anni '80 che si è conclusa con il gol del Milan, questa volta utile e decisivo per l'accesso alle semifinali di Champions League. La prima similitudine riguarda lo stadio stesso: oggi ...

