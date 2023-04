Napoli-Milan, intensificati i controlli all’esterno dello Stadio Maradona: rimosse 135 auto (Di mercoledì 19 aprile 2023) La Polizia Locale di Napoli, in occasione del quarto di finale di Champions League Napoli-Milan, ha intensificato il controllo del perimetro esterno allo Stadio Diego Armando Maradona. Gli agenti hanno elevato 152 verbali per infrazioni al Codice della Strada, hanno prelevato 135 autovetture in divieto di sosta e sono stati 7 i parcheggiatori abusivi verbalizzati, con la denuncia di 3 di questi per la reiterazione dell’attività illecita. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 19 aprile 2023) La Polizia Locale di, in occasione del quarto di finale di Champions League, ha intensificato il controllo del perimetro esterno alloDiego Armando. Gli agenti hanno elevato 152 verbali per infrazioni al Codice della Strada, hanno prelevato 135vetture in divieto di sosta e sono stati 7 i parcheggiatori abusivi verbalizzati, con la denuncia di 3 di questi per la reiterazione dell’attività illecita. SportFace.

