Napoli-Milan, infortuni per Politano e Mario Rui: ecco come si sono fatti male (Di mercoledì 19 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto Napoli-Milan è terminata 1-1 ma al 32? del primo tempo, sul risultato di 0-0, Luciano Spalletti è stato costretto a sostituire due calciatori per infortunio. L'allenatore toscano è stato costretto a cambiare Politano e Mario Rui. I due giocatori hanno hanno riportato rispettivamente un trauma distorsivo alla caviglia sinistra e un trauma contusivo al ginocchio destro. Lo ha spiegato anche Spalletti in conferenza stampa: "Politano e Mario Rui bisogna fare degli approfondimenti perché Politano ha alzato subito il braccio dicendo che non ce la faceva, Rui rientrando ci ha detto di andare a far scaldare Olivera. sono tutte cose che bisogna approfondire con degli accertamenti".

