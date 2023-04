Napoli-Milan | il surreale video di Salvini che esulta sul tapis roulant | “Otto chilometri | per uno che non fa mai niente come me…”

(Di mercoledì 19 aprile 2023) Dopo la vittoria delo in Champions League, il ministro delle Infrastrutture Matteoha pubblicato sui social unin cui appare impegnato sul. Mentre cammina sul macchinario sportivo, il leader della Legaper l’1 a 1 con ile il passaggio dei Rossoneri in semifinale L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #NapoliMilan, vergogna fuori dall'Hotel Vesuvio: ululati razzisti e versi di scimmia nei confronti di #Leao - pisto_gol : Non si può dire che gli arbitri designati da #Rosetti per Milan-Napoli abbiano fatto bella figura: #Kovacs è stato… - PBPcalcio : La situazione attuale sotto l’hotel del #Milan a #Napoli. * ERA la Champions League Video @StefanoBressi - Polpetta3 : RT @CMalensss: 35 anni dopo: Stesso campo, stessa porta, stesso gol! La magia del calcio. ?????? #Milan #Napoli #champions #Leão #Giroud @acm… - cirrosi : @1926_cri È così. Di sicuro eravamo un po stanchi. Ma il Milan è stato bravo e fortunato a fare le due partite che… -

...percorso in Champions League del. Raggiunto il traguardo storico dei quarti di finale, resta l'amaro in bocca per una semifinale che era sicuramente alla portata ma a festeggiare è il, ...Commenta per primo Iltorna, dopo 16 lunghi anni, in semifinale di Champions League. Un risultato importante dal punto di vista sportivo ma anche su quello economico perché permetterà al club rossonero di incassare ...Al termine di, finita 1 - 1 , che ha decretato l'addio dei partenopei alla Champions League, Luciano Spalletti ha mostrato tutta l'amarezza per il risultato finale che non ha permesso ...

Rabbia Spalletti: "Il rigore su Lozano è nettissimo, non si può non vedere" La Gazzetta dello Sport

Non solo la delusione per non aver staccato il pass per la semifinale di Champions League, a peggiorare la situazione in casa Napoli ci si mettono anche gli infortuni. Secondo quanto riporta ...Sulla doppia sfida hanno inciso anche gli arbitraggi, verso il Napoli non c’è ancora l’attenzione che è dovuta ad un grande club Il Napoli esce mestamente dalla Champions. Molte le considerazioni… Leg ...