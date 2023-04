Napoli-Milan, il rigore di Giroud non era da ripetere: ecco perché (Di mercoledì 19 aprile 2023) Il calcio di rigore tirato da Giroud nel primo tempo di Napoli-Milan, quarto di finale di ritorno della Champions League, respinto da Meret e allontanato definitivamente da Juan Jesus non era da ripetere. Anche se il difensore brasiliano del Napoli era proiettato all'interno dell'area di rigore al momento dell'esecuzione e si è avvantaggiato di questo suo movimento per arrivare prima di tutti sul pallone respinto dal compagno di squadra. Lo dice il regolamento del gioco del calcio e lo chiarisce il glossario IFAB, unici documenti cui attenersi per le questioni regolamentari in campo. Può apparire una forzatura, ma la posizione del corpo di Juan Jesus non andava contro norma e spirito del regolamento e ogni altra interpretazione va considerata errata. Anche se nata da ... Leggi su panorama (Di mercoledì 19 aprile 2023) Il calcio ditirato danel primo tempo di, quarto di finale di ritorno della Champions League, respinto da Meret e allontanato definitivamente da Juan Jesus non era da. Anche se il difensore brasiliano delera proiettato all'interno dell'area dial momento dell'esecuzione e si è avvantaggiato di questo suo movimento per arrivare prima di tutti sul pallone respinto dal compagno di squadra. Lo dice il regolamento del gioco del calcio e lo chiarisce il glossario IFAB, unici documenti cui attenersi per le questioni regolamentari in campo. Può apparire una forzatura, ma la posizione del corpo di Juan Jesus non andava contro norma e spirito del regolamento e ogni altra interpretazione va considerata errata. Anche se nata da ...

