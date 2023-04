Napoli-Milan | il rigore di Giroud era da ribattere? La spiegazione dell'Ifab

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CorSport : Un errore grosso e grave lo commette l'arbitro polacco Marciniak durante la partita di Champions tra Napoli e Milan… - sportface2016 : #NapoliMilan, vergogna fuori dall'Hotel Vesuvio: ululati razzisti e versi di scimmia nei confronti di #Leao - pisto_gol : Non si può dire che gli arbitri designati da #Rosetti per Milan-Napoli abbiano fatto bella figura: #Kovacs è stato… - MarekNapoli : RT @napolimagazine: ALEX - Napoli-Milan, Meret migliore in campo: le pagelle dei quotidiani sportivi nazionali - MarekNapoli : RT @napolimagazine: IL PARERE - De Canio: 'L'arbitraggio di Kovacs a San Siro ha condizionato Napoli-Milan' -

Carlo Ancelotti applaude ilma tende la mano anche al, due sue ex squadre che si sono affrontate nei quarti di finale di Champions League : 'Per illa semifinale è un grande traguardo raggiunto, anche se ...E lo ha dimostrato per l'ennesima volta nel ritorno di Champions League contro il, dove ha salvato ilsul rigore di Kvaratskhelia all'82esimo minuto. E non solo: almeno un altro paio di ......sera valida per i quarti di finale di Champions League allo stadio Diego Armando Maradona di, prolunga la sua permanenza in rossonero per ancora una stagione. Il comunicato ufficiale del...

Il Milan è in semifinale di Champions League al termine di una partita tesissima contro il Napoli, terminata 1-1, e ora attende la vincente di Inter-Benfica di stasera per conoscere l'avversaria: ..."Hanno amicizie ventennali o trentennali, hanno giocato determinate partite e lì a Milano c’è il centro economico e mediatico di tutto".