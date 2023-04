Napoli-Milan, dopo la follia: il sostegno dei tifosi al Maradona (Di mercoledì 19 aprile 2023) L'edizione di oggi di Tuttosport parla anche del tifo del Napoli al Maradona: contro il Milan grande show allo stadio Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 19 aprile 2023) L'edizione di oggi di Tuttosport parla anche del tifo delal: contro ilgrande show allo stadio

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #NapoliMilan, vergogna fuori dall'Hotel Vesuvio: ululati razzisti e versi di scimmia nei confronti di #Leao - pisto_gol : Non si può dire che gli arbitri designati da #Rosetti per Milan-Napoli abbiano fatto bella figura: #Kovacs è stato… - acmlock_ : Il Milan dà lezione di calcio al Napoli. A calcio si vince sul campo, punto. GRAZIE RAGAZZI, SIAMO IN SEMIFINALE D… - sportli26181512 : Napoli, il comunicato UFFICIALE sulle condizioni di Politano, Mario Rui e Rrahmani: Dopo il pareggio di ieri sera c… - AnnaL87 : RT @LucaManinetti: Il #Milan vola in SEMIFINALE di #ChampionsLeague! Pareggia 1-1 al Maradona dopo una grande prestazione e di sacrificio.… -