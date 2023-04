Napoli-Milan da record in tv: sfida Champions più vista dal 2018 (Di mercoledì 19 aprile 2023) Il ritorno dei quarti di finale fra Napoli e Milan regala a Mediaset il record di ascolti stagione con 8.172.000 spettatori con uno share del 35,9%. Per trovare un dato così elevato per la Champions League in onda in chiaro bisogna tornare alla stagione 2017/18 per la semifinale Roma-Liverpool che registrò 8,6 milioni di spettatori, L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di mercoledì 19 aprile 2023) Il ritorno dei quarti di finale fraregala a Mediaset ildi ascolti stagione con 8.172.000 spettatori con uno share del 35,9%. Per trovare un dato così elevato per laLeague in onda in chiaro bisogna tornare alla stagione 2017/18 per la semifinale Roma-Liverpool che registrò 8,6 milioni di spettatori, L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #NapoliMilan, vergogna fuori dall'Hotel Vesuvio: ululati razzisti e versi di scimmia nei confronti di #Leao - pisto_gol : Non si può dire che gli arbitri designati da #Rosetti per Milan-Napoli abbiano fatto bella figura: #Kovacs è stato… - acmlock_ : Il Milan dà lezione di calcio al Napoli. A calcio si vince sul campo, punto. GRAZIE RAGAZZI, SIAMO IN SEMIFINALE D… - Raffaele_NA : @samuelijah_ @AnfetaMilan Inter campione d’Italia nel 20/21 4 posto nel girone dietro Shaktar Donestk e Borussia M… - atmilan99 : RT @theMilanZone_: ?? Napoli-Milan regolamento e indicazioni IFAB alla mano: il rigore di #Giroud era da ripetere, la 'proiezione' conta -