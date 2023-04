Napoli-Milan, Cesari: «Clamoroso non dare rigore su Lozano» (Di mercoledì 19 aprile 2023) Napoli-Milan, Graziano Cesari, ex arbitro, ha analizzato uno degli episodi da moviola del match di Champions League Graziano Cesari, negli studi di Mediaset, ha così analizzato uno degli episodi da moviola di Napoli-Milan di Champions League. LE PAROLE – «Leao entra in scivolata. Non tocca prima il pallone, ma sposta la gamba di Lozano. Il VAR conferma la decisione dell’arbitro e non so cosa sia successo, ma l’errore è Clamoroso». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 19 aprile 2023), Graziano, ex arbitro, ha analizzato uno degli episodi da moviola del match di Champions League Graziano, negli studi di Mediaset, ha così analizzato uno degli episodi da moviola didi Champions League. LE PAROLE – «Leao entra in scivolata. Non tocca prima il pallone, ma sposta la gamba di. Il VAR conferma la decisione dell’arbitro e non so cosa sia successo, ma l’errore è». L'articolo proviene da Calcio News 24.

