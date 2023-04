Napoli-Milan, Calabria: “Il nostro obiettivo è sollevare la coppa” (Di mercoledì 19 aprile 2023) Al termine di una doppia sfida giocata in maniera pressoché impeccabile, il Milan è riuscito ad avere la meglio contro il Napoli e accedere, così, alle semifinali di Champions League. Un traguardo incredibile quello dei rossoneri, che tornano a giocare una semifinale della massima competizione europea a 16 anni di distanza, ovvero da quella contro il Manchester United del 2007. Khvicha Kvaratskhelia, Napoli @livephotosport Un risultato maturato dopo l’1-1 della sfida di ritorno, che ha fatto seguito alla vittoria per 1-0 ottenuta nel match d’andata al Meazza. Allo stadio Maradona si è rivelata decisiva l’ottima partita difensiva del Milan di Pioli, che ha chiuso tutti gli spazi agli avversari, andando poi in vantaggio con Giroud, prima di venire raggiunto allo scadere da Osimhen. Tra i protagonisti, in casa ... Leggi su contropiedeazzurro (Di mercoledì 19 aprile 2023) Al termine di una doppia sfida giocata in maniera pressoché impeccabile, ilè riuscito ad avere la meglio contro ile accedere, così, alle semifinali di Champions League. Un traguardo incredibile quello dei rossoneri, che tornano a giocare una semifinale della massima competizione europea a 16 anni di distanza, ovvero da quella contro il Manchester United del 2007. Khvicha Kvaratskhelia,@livephotosport Un risultato maturato dopo l’1-1 della sfida di ritorno, che ha fatto seguito alla vittoria per 1-0 ottenuta nel match d’andata al Meazza. Allo stadio Maradona si è rivelata decisiva l’ottima partita difensiva deldi Pioli, che ha chiuso tutti gli spazi agli avversari, andando poi in vantaggio con Giroud, prima di venire raggiunto allo scadere da Osimhen. Tra i protagonisti, in casa ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #NapoliMilan, #JuanJesus: 'Per me come Roma-Barcellona del 2018? No, è diverso: domani non affronteremo Messi e Ini… - cmdotcom : #Napoli mania: il #Milan parla troppo. Obiettivo zittire il Diavolo con #Osimhen senza l'arbitro scarso dell'andata… - marifcinter : Noel Gallagher: 'Quale italiana vorrei in finale di Champions? L'Inter, perchè è la più debole e Lukaku non sta gio… - Open_gol : Gli screenshot che circolano sui social sembrano lasciare pochi dubbi sulle ragioni dell'allenatore del Napoli. Con… - RadioRossonera : 'Sono davvero orgoglioso di questa squadra. Arrivati fino a qui, è giusto sognare' ??? Capitan Davide #Calabria par… -