Napoli-Milan, Adani: “Kvaratskhelia è stato il migliore, è Osimhen che non lo ha aiutato” (Di mercoledì 19 aprile 2023) Daniele Adani non ha dubbi e alla Bobo Tv assolve Khvicha Kvaratskhelia per la prestazione in Napoli-Milan, dove sbagliando un rigore ha compromesso le ultime chance di rimonta azzurra, puntando invece il dito contro Victor Osimhen: “Il Milan ha vinto nell’unico modo che poteva vincere, non poteva fare una gara diversa. Stava negli ultimi 30 metri e negli ultimi 30 metri aveva più alleati. Il Napoli ha fatto tanti attacchi negli spazi stretti: il migliore dei partenopei è stato Kvaratskhelia, s’è inventato le due occasioni del Napoli che in altri tempi sarebbero stati due gol. In altri tempi avrebbe centrato la porta ma io a un ragazzo del 2001 al 18 aprile non gli muovo critiche: ... Leggi su sportface (Di mercoledì 19 aprile 2023) Danielenon ha dubbi e alla Bobo Tv assolve Khvichaper la prestazione in, dove sbagliando un rigore ha compromesso le ultime chance di rimonta azzurra, puntando invece il dito contro Victor: “Ilha vinto nell’unico modo che poteva vincere, non poteva fare una gara diversa. Stava negli ultimi 30 metri e negli ultimi 30 metri aveva più alleati. Ilha fatto tanti attacchi negli spazi stretti: ildei partenopei è, s’è inventato le due occasioni delche in altri tempi sarebbero stati due gol. In altri tempi avrebbe centrato la porta ma io a un ragazzo del 2001 al 18 aprile non gli muovo critiche: ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #NapoliMilan, vergogna fuori dall'Hotel Vesuvio: ululati razzisti e versi di scimmia nei confronti di #Leao - pisto_gol : Non si può dire che gli arbitri designati da #Rosetti per Milan-Napoli abbiano fatto bella figura: #Kovacs è stato… - acmlock_ : Il Milan dà lezione di calcio al Napoli. A calcio si vince sul campo, punto. GRAZIE RAGAZZI, SIAMO IN SEMIFINALE D… - apetrazzuolo : VICTOR - Napoli-Milan, Osimhen non al top della forma: le pagelle dei quotidiani sportivi - napolimagazine : VICTOR - Napoli-Milan, Osimhen non al top della forma: le pagelle dei quotidiani sportivi -