Napoli-Milan, 14 sanzioni per droga, 6 denunce e 36 biglietti irregolari (Di mercoledì 19 aprile 2023) Ieri, nell’ambito dei servizi predisposti dalla Questura per l’ordine e la sicurezza pubblica nell’area dello stadio Maradona in occasione dell’incontro di calcio di Champions League Napoli-Milan, gli agenti del Commissariato San Paolo, durante i servizi di filtraggio per l’accesso allo stadio, hanno sanzionato 15 persone per violazione del regolamento d’uso dell’impianto sportivo, di cui una per aver esibito un biglietto non corrispondente al titolare e le altre 14 poiché trovate in possesso di sostanza stupefacente; queste ultime sono state, altresì, sanzionate amministrativamente. Inoltre, i poliziotti hanno denunciato 6 persone, tra i 18 e i 39 anni, di cui due per minacce nei confronti di uno steward, tre poiché trovate in possesso di fumoni durante i controlli nel settore ospiti e l’ultima per scalvalcamento; nei loro confronti è stata avviata ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 19 aprile 2023) Ieri, nell’ambito dei servizi predisposti dalla Questura per l’ordine e la sicurezza pubblica nell’area dello stadio Maradona in occasione dell’incontro di calcio di Champions League, gli agenti del Commissariato San Paolo, durante i servizi di filtraggio per l’accesso allo stadio, hanno sanzionato 15 persone per violazione del regolamento d’uso dell’impianto sportivo, di cui una per aver esibito un biglietto non corrispondente al titolare e le altre 14 poiché trovate in possesso di sostanza stupefacente; queste ultime sono state, altresì, sanzionate amministrativamente. Inoltre, i poliziotti hanno denunciato 6 persone, tra i 18 e i 39 anni, di cui due per minacce nei confronti di uno steward, tre poiché trovate in possesso di fumoni durante i controlli nel settore ospiti e l’ultima per scalvalcamento; nei loro confronti è stata avviata ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #NapoliMilan, vergogna fuori dall'Hotel Vesuvio: ululati razzisti e versi di scimmia nei confronti di #Leao - pisto_gol : Non si può dire che gli arbitri designati da #Rosetti per Milan-Napoli abbiano fatto bella figura: #Kovacs è stato… - acmlock_ : Il Milan dà lezione di calcio al Napoli. A calcio si vince sul campo, punto. GRAZIE RAGAZZI, SIAMO IN SEMIFINALE D… - UnGrandeMatto : @ilragazzotopo Napoli Juve Milan Lazio Inter - RobertoMirra3 : @charlesvas2 Beh è stata anche colpa nostra non giocare in modo da vincere comunque. Sia all'andata che al ritorno… -