Napoli-Milan (1-1), Spalletti: “Siamo stati inesperti” (Di mercoledì 19 aprile 2023) Il Diego Armando Maradona di Napoli alla fine rimane deluso dal risultato: gli azzurri vedono fermarsi la propria corsa nei quarti di Champions League con l’1-1 colto contro il Milan. È stato un match senza esclusioni di colpi da parte di entrambe le squadre, anche se il Napoli ha dovuto fare a meno di due giocatori importanti nei primi 45 minuti. Sia Matteo Politano sia Mario Rui, infatti, sono usciti per infortunio. Questi due cambi hanno destabilizzato la squadra partenopea che, a fine primo tempo, si è trovata sotto di un goal. Nella ripresa, i padroni di casa hanno cercato, invano, di riaprire i giochi: il gol di Osimhen è arrivato troppo tardi, dopo il rigore fallito da Kvaratskhelia. Al termine di Napoli-Milan, Spalletti ha parlato ... Leggi su 11contro11 (Di mercoledì 19 aprile 2023) Il Diego Armando Maradona dialla fine rimane deluso dal risultato: gli azzurri vedono fermarsi la propria corsa nei quarti di Champions League con l’1-1 colto contro il. È stato un match senza esclusioni di colpi da parte di entrambe le squadre, anche se ilha dovuto fare a meno di due giocatori importanti nei primi 45 minuti. Sia Matteo Politano sia Mario Rui, infatti, sono usciti per infortunio. Questi due cambi hanno destabilizzato la squadra partenopea che, a fine primo tempo, si è trovata sotto di un goal. Nella ripresa, i padroni di casa hanno cercato, invano, di riaprire i giochi: il gol di Osimhen è arrivato troppo tardi, dopo il rigore fallito da Kvaratskhelia. Al termine diha parlato ...

