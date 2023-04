Napoli-Milan 1-1, Pioli in semifinale di Champions League: analisi tattica del ritorno (Di mercoledì 19 aprile 2023) Nel ritorno dei quarti di finale di Champions League, il Milan di Stefano Pioli riesce a staccare il pass per le semifinali pareggiando allo Stadio Maradona di Napoli per 1-1. La squadra rossonera approda tra le prime 4 del torneo, 16 anni dopo l’ultima volta, grazie al decisivo gol di Olivier Giroud. Inutile il pareggio nei minuti di recupero del solito Osimhen. Leao e Giroud, Milan @livephotosport Il Milan di Pioli ha ottenuto 2 vittorie e un pareggio contro il Napoli, tra Champions League e campionato, riuscendo a bloccarne la manovra offensiva, lasciando pochissimo spazio alle giocate degli uomini di maggior talento della squadra di Spalletti. L’analisi ... Leggi su contropiedeazzurro (Di mercoledì 19 aprile 2023) Neldei quarti di finale di, ildi Stefanoriesce a staccare il pass per le semifinali pareggiando allo Stadio Maradona diper 1-1. La squadra rossonera approda tra le prime 4 del torneo, 16 anni dopo l’ultima volta, grazie al decisivo gol di Olivier Giroud. Inutile il pareggio nei minuti di recupero del solito Osimhen. Leao e Giroud,@livephotosport Ildiha ottenuto 2 vittorie e un pareggio contro il, trae campionato, riuscendo a bloccarne la manovra offensiva, lasciando pochissimo spazio alle giocate degli uomini di maggior talento della squadra di Spalletti. L’...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #NapoliMilan, vergogna fuori dall'Hotel Vesuvio: ululati razzisti e versi di scimmia nei confronti di #Leao - pisto_gol : Non si può dire che gli arbitri designati da #Rosetti per Milan-Napoli abbiano fatto bella figura: #Kovacs è stato… - acmlock_ : Il Milan dà lezione di calcio al Napoli. A calcio si vince sul campo, punto. GRAZIE RAGAZZI, SIAMO IN SEMIFINALE D… - gianni_botta : RT @Bisax: Napoli – Milan: 1-1 son soddisfazioni - DanieleStampeg2 : - Hanno esultato al sorteggio, convinti di aver preso una squadra più debole. Poi, però, in 4 partite il Milan ha d… -