Napoli-Milan 1-1, pagelle / Kvara ha perso tre volte il duello con Calabria (Di mercoledì 19 aprile 2023) Le pagelle di Napoli-Milan 1-1 a cura di Fabrizio d’Esposito e Ilaria Puglia. MERET. La trilogia coi rossoneri si chiude malissimo, Ilaria, ma il giovane Meret in questo cupo epilogo il suo lo fa: para un rigore al Conte Olivier e subito dopo con un piede sventa un gol fatto del medesimo Giroud, riparando così a un rilancio disastroso – 6,5 Giroud non lo dimenticherà, come noi non dimenticheremo l’espressione del francese di fronte al rigore parato. Alzi la mano chi, guardandolo in volto, non ha sperato che l’errore diventasse un macigno troppo grande, dal punto di vista psicologico, per riprendere le redini dell’attacco. Ma in serate così la differenza la fa la testa, l’esperienza, e Giroud e il Milan lo hanno dimostrato – 7 DI LORENZO. A furia di attaccare, affronta il discesone di Leao come se fosse uno spettatore ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 19 aprile 2023) Ledi1-1 a cura di Fabrizio d’Esposito e Ilaria Puglia. MERET. La trilogia coi rossoneri si chiude malissimo, Ilaria, ma il giovane Meret in questo cupo epilogo il suo lo fa: para un rigore al Conte Olivier e subito dopo con un piede sventa un gol fatto del medesimo Giroud, riparando così a un rilancio disastroso – 6,5 Giroud non lo dimenticherà, come noi non dimenticheremo l’espressione del francese di fronte al rigore parato. Alzi la mano chi, guardandolo in volto, non ha sperato che l’errore diventasse un macigno troppo grande, dal punto di vista psicologico, per riprendere le redini dell’attacco. Ma in serate così la differenza la fa la testa, l’esperienza, e Giroud e illo hanno dimostrato – 7 DI LORENZO. A furia di attaccare, affronta il discesone di Leao come se fosse uno spettatore ...

