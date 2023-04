Napoli-Milan 1-1, Kjaer: “Abbiamo battuto due volte in pochi giorni una squadra con tanta qualità” (Di mercoledì 19 aprile 2023) Simon Kjaer è intervenuto ai microfoni di Mediaset al termine di Napoli-Milan, match di ritorno dei quarti di Champions League 2022/2023: “Il Napoli è una grande squadra con tanta qualità, ma l’Abbiamo battuta due volte in pochi giorni. In Champions può accadere di tutto: i commenti che hanno cambiato la gara sono stati i due rigori, prima quello sbagliato da noi e poi quello parato da Maignan“. Il difensore danese ha poi aggiunto: “Io provo sempre ad aiutare i miei compagni perché se loro giocano bene allora anch’io gioco bene. Stasera il centrocampo ha svolto un lavoro eccezionale aiutando Calabria e permettendomi di affiancare Tomori più al centro“. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 19 aprile 2023) Simonè intervenuto ai microfoni di Mediaset al termine di, match di ritorno dei quarti di Champions League 2022/2023: “Ilè una grandecon, ma l’battuta duein. In Champions può accadere di tutto: i commenti che hanno cambiato la gara sono stati i due rigori, prima quello sbagliato da noi e poi quello parato da Maignan“. Il difensore danese ha poi aggiunto: “Io provo sempre ad aiutare i miei compagni perché se loro giocano bene allora anch’io gioco bene. Stasera il centrocampo ha svolto un lavoro eccezionale aiutando Calabria e permettendomi di affiancare Tomori più al centro“. SportFace.

