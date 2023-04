Napoli-Milan (1-1): analisi tattica e considerazioni (Di mercoledì 19 aprile 2023) Dopo 180? giocati fra l’andata al “Meazza” e il ritorno al “Maradona”, è il Milan di Pioli a spuntarla sul Napoli di Spalletti, conquistando così la qualificazione alla semifinale di Champions League a 16 anni di distanza dall’ultima volta. Non è bastato ai partenopei il gol di Osimhen nei minuti di recupero, dopo che i rossoneri nel primo tempo si erano portati in vantaggio con il gol di Giroud dopo un’azione funambolica di Leão. Da segnalare, inoltre, ben 2 rigori – uno per parte – sbagliati (da Giroud nel primo tempo e da Kvaratskhelia nella ripresa). Passiamo ora all’analisi tattica di Napoli-Milan. Il Napoli, che si trova a dover rincorrere dopo aver perso per 0-1 all’andata, si schiera in campo con il consueto 4-3-3 di marca Spalletti. In porta gioca Meret, ... Leggi su 11contro11 (Di mercoledì 19 aprile 2023) Dopo 180? giocati fra l’andata al “Meazza” e il ritorno al “Maradona”, è ildi Pioli a spuntarla suldi Spalletti, conquistando così la qualificazione alla semifinale di Champions League a 16 anni di distanza dall’ultima volta. Non è bastato ai partenopei il gol di Osimhen nei minuti di recupero, dopo che i rossoneri nel primo tempo si erano portati in vantaggio con il gol di Giroud dopo un’azione funambolica di Leão. Da segnalare, inoltre, ben 2 rigori – uno per parte – sbagliati (da Giroud nel primo tempo e da Kvaratskhelia nella ripresa). Passiamo ora all’di. Il, che si trova a dover rincorrere dopo aver perso per 0-1 all’andata, si schiera in campo con il consueto 4-3-3 di marca Spalletti. In porta gioca Meret, ...

