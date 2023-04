Napoli, Meret: «Abbiamo dato l’anima, ma restiamo delusi» (Di mercoledì 19 aprile 2023) Alex Meret, portiere del Napoli, ha parlato dopo l’eliminazione ai quarti di Champions League contro il Milan Alex Meret, portiere del Napoli, ha così parlato ai microfoni di Sky Sport. LE PAROLE – «Siamo delusi sicuramente per non essere riusciti a passare il turno. Abbiamo fatto una grande partita, Abbiamo sempre tenuto in mano il pallino del gioco, ma c’è mancata malizia sulla ripartenza loro che ha portato al gol, che andava sicuramente fermata prima. Ma penso che Abbiamo dato veramente tutto, Abbiamo messo l’anima in campo Peccato per aver trovato il gol così tardi, se fosse arrivato prima sarebbe potuto essere un altro finale». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 19 aprile 2023) Alex, portiere del, ha parlato dopo l’eliminazione ai quarti di Champions League contro il Milan Alex, portiere del, ha così parlato ai microfoni di Sky Sport. LE PAROLE – «Siamosicuramente per non essere riusciti a passare il turno.fatto una grande partita,sempre tenuto in mano il pallino del gioco, ma c’è mancata malizia sulla ripartenza loro che ha portato al gol, che andava sicuramente fermata prima. Ma penso cheveramente tutto,messoin campo Peccato per aver trovato il gol così tardi, se fosse arrivato prima sarebbe potuto essere un altro finale». L'articolo proviene da Calcio News 24.

