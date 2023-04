Napoli, l’eliminazione dalla Champions non modifica il giudizio: la stagione resta eccellente (Di mercoledì 19 aprile 2023) l’eliminazione del Napoli dalla Champions League è sicuramente un boccone amaro da digerire. La sensazione di aver sprecato una grossa occasione per arrivare in semifinale è presente nel cuore e nella testa dei tifosi, anche perché il doppio confronto europeo ha chiaramente detto che gli azzurri sono di altra categoria rispetto ai rossoneri. Ma ciò basta? Assolutamente no. Il bello del calcio sta proprio nel fatto che vittorie e risultati possono essere raggiunti in vario modo, il Milan ha scelto probabilmente quello più efficace contro il Napoli: difesa e contropiede. In questo senso ha fatto scuola la Lazio di Maurizio Sarri. Obiettivo scudetto alla portata Detto della delusione, nel Napoli e nella tifoseria ora non bisogna distogliere il focus dal vero e grande obiettivo ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 19 aprile 2023)delLeague è sicuramente un boccone amaro da digerire. La sensazione di aver sprecato una grossa occasione per arrivare in semifinale è presente nel cuore e nella testa dei tifosi, anche perché il doppio confronto europeo ha chiaramente detto che gli azzurri sono di altra categoria rispetto ai rossoneri. Ma ciò basta? Assolutamente no. Il bello del calcio sta proprio nel fatto che vittorie e risultati possono essere raggiunti in vario modo, il Milan ha scelto probabilmente quello più efficace contro il: difesa e contropiede. In questo senso ha fatto scuola la Lazio di Maurizio Sarri. Obiettivo scudetto alla portata Detto della delusione, nele nella tifoseria ora non bisogna distogliere il focus dal vero e grande obiettivo ...

