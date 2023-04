Napoli, l'amaro aprile di Spalletti: il mese peggiore sulla panchina azzurra (Di mercoledì 19 aprile 2023) Alla conclusione di questo orribile aprile del Napoli mancano due partite, quelle di domenica 23 contro la Juve allo Stadium e di sabato 29 contro la Salernitana al Maradona. Arrivati a... Leggi su ilmattino (Di mercoledì 19 aprile 2023) Alla conclusione di questo orribiledelmancano due partite, quelle di domenica 23 contro la Juve allo Stadium e di sabato 29 contro la Salernitana al Maradona. Arrivati a...

Grazie Napoli e grazie Milan E voi, Napoli e Milan, quell'equilibrio, lo avete raggiunto, regalandoci due partite davvero ... in cui non alziamo la coppa - regina da tredici anni, in cui mastichiamo amaro 'a riveder le stelle' ...

Napoli, guadagni da sogno con la Champions. Sfiorati i 100 milioni grazie ai quarti raggiunti Il Calcio Napoli pareggia 1 - 1 - allo Stadio Maradona ed esce con l'amaro in bocca dalla Champions League . Gli azzurri non riescono a rimontare la sconfitta rimediata a SanSiro , incappando in una serata ...

Napoli, che fine ha fatto Kvaratskhelia Commenta per primo Si ferma qui il grande percorso in Champions League del Napoli. Raggiunto il traguardo storico dei quarti di finale, resta l'amaro in bocca per una semifinale che era sicuramente alla portata ma a festeggiare è il Milan, che dopo la vittoria a San Siro e ...

Napoli, pareggio amaro: Giroud manda il Milan in semifinale Corriere

Blog: Grazie Napoli e grazie Milan Blog Calciomercato.com: Grazie Napoli e grazie Milan. Avete ridato lustro al calcio italiano. Avete riportato indietro il calendario, restituendoci momenti di dominio ...