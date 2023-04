Napoli | Kvaratskhelia ai tifosi | “Dispiace non avervi dato gioia ieri | ma il sogno continua”

Leggi su sportface

(Di mercoledì 19 aprile 2023) Dopo l’eliminazione sofferta dal, per mano del Milan, nei quarti di finale di Champions League, Kvichasi è rivolto aisu Instagram: “È difficile per me vedere i vostri occhi pieni di lacrime – ha affermato il numero 77 azzurro –, rendendomi conto che non vi avevo portato felicità. Farò del mio meglio per imparare dall’esperienza di oggi. Sono profondamente dispiaciuto e assolutamente grato per il vostro sostegno, che percepisco ogni secondo! Vi amo tutti e prometto che torneremo più forti! Ci sono molte partite avanti, il…”, ha concluso. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Khvicha(@kvara7) SportFace.