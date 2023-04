Napoli: il report sugli infortuni di Mario Rui, Politano e Rrahmani (Di mercoledì 19 aprile 2023) Il Napoli è tornato in campo quest’oggi per il primo allenamento dopo l’eliminazione per mano del Milan in Champions League. Assenti, nella sessione odierna effettuata a Castel Volturno, tre giocatori usciti malconci dal match di ieri sera. “Mario Rui si è sottoposto ad accertamenti che hanno evidenziato una infrazione della testa del perone destro. Anche Politano si è sottoposto ad accertamenti che hanno riportato una distorsione di primo grado della caviglia sinistra. Rrahmani lieve distorsione della caviglia destra”, si legge nel report della squadra partenopea. Simeone, ancora alle prese con la sua lesione muscolare, ha invece svolto lavoro individuale. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 19 aprile 2023) Ilè tornato in campo quest’oggi per il primo allenamento dopo l’eliminazione per mano del Milan in Champions League. Assenti, nella sessione odierna effettuata a Castel Volturno, tre giocatori usciti malconci dal match di ieri sera. “Rui si è sottoposto ad accertamenti che hanno evidenziato una infrazione della testa del perone destro. Anchesi è sottoposto ad accertamenti che hanno riportato una distorsione di primo grado della caviglia sinistra.lieve distorsione della caviglia destra”, si legge neldella squadra partenopea. Simeone, ancora alle prese con la sua lesione muscolare, ha invece svolto lavoro individuale. SportFace.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CorSport : ?? Le clamorose rivelazioni di Lepore, procuratore generale Napoli dal 2004 al 2011 su Calciopoli #calciopoli… - juventusfans : #Farsopoli, un carabiniere a #Report: “L'inchiesta offside nasce anche per una rivalsa sportiva di un magistrato ti… - sscnapoli : La squadra è tornata in campo ?? ?? - Mary47581765 : RT @sscnapoli: La squadra è tornata in campo ?? ?? - TuttoMercatoWeb : Tripla tegola per il Napoli: arrivano gli esiti degli esami di Mario Rui, Politano e Rrahmani. Il report -