Napoli, il messaggio di Kvaratskhelia ai tifosi (Di mercoledì 19 aprile 2023) "È difficile per me vedere i vostri occhi pieni di lacrime, rendendomi conto che non potevo portarvi la felicità. Farò... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 19 aprile 2023) "È difficile per me vedere i vostri occhi pieni di lacrime, rendendomi conto che non potevo portarvi la felicità. Farò...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... juventusfc : Juventus vs SSC Napoli ??? Allianz Stadium ?? Il tuo messaggio motivazionale Vota sull'app di @SociosItalia il messa… - anperillo : Mai sentito un messaggio ai #tifosi così forte come quello lanciato senza mezzi termini da #Spalletti: “Se nella pa… - anperillo : Victor #Osimhen sembra lanciare un messaggio ai tifosi in vista dei #MilanNapoli di #ChampionsLeague. Recupero poss… - Luomosbagliato : RT @FiorellaArcodi1: Meravigliosa ??cucciola compatibile con tutti perché deve invecchiare in un box??. Si trova in provincia di Napoli ma t… - eleitaliana : RT @FiorellaArcodi1: Meravigliosa ??cucciola compatibile con tutti perché deve invecchiare in un box??. Si trova in provincia di Napoli ma t… -