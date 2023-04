Napoli, gli esami medici di Mario Rui, Politano e Rrahmani: tripla tegola (Di mercoledì 19 aprile 2023) Dopo l’eliminazione dalla Champions League, il Napoli deve fare i conti con gli infortuni di Mario Rui, Politano e Rrahmani Oltre al danno la beffa: il Napoli si lecca le ferite dopo l’eliminazione dalla Champions League e in più deve fare i conti con gli infortuni di Mario Rui, Politano e Rrahmani. Di seguito il comunicato del club. «Simeone ha svolto lavoro individuale in campo. Mario Rui si è sottoposto ad accertamenti che hanno evidenziato una infrazione della testa del perone destro. Anche Politano si è sottoposto ad accertamenti che hanno riportato una distorsione di primo grado della caviglia sinistra. Rrahmani lieve distorsione della caviglia destra» L'articolo proviene da Calcio News ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 19 aprile 2023) Dopo l’eliminazione dalla Champions League, ildeve fare i conti con gli infortuni diRui,Oltre al danno la beffa: ilsi lecca le ferite dopo l’eliminazione dalla Champions League e in più deve fare i conti con gli infortuni diRui,. Di seguito il comunicato del club. «Simeone ha svolto lavoro individuale in campo.Rui si è sottoposto ad accertamenti che hanno evidenziato una infrazione della testa del perone destro. Anchesi è sottoposto ad accertamenti che hanno riportato una distorsione di primo grado della caviglia sinistra.lieve distorsione della caviglia destra» L'articolo proviene da Calcio News ...

