Napoli | fermata presunta assassina madre tiktoker Donato De Caprio

(Di mercoledì 19 aprile 2023) Subito le indagini si sono concentrate su Stefania Russolillo, sua vicina di casa, che avrebbe, probabilmente all'epilogo di un litigio nato per futili motivi (pare per il furto della posta), prima ...

L’orrore condito dalla follia vengono servite all’ora di pranzo, proprio mentre la piccola comunità di un rione della periferia occidentale di Napoli sta per sedersi a tavola.«Mi spiava. Era una iena, quella lì mi rubava anche la corrispondenza dalla cassetta delle lettere»: sarebbe questo il motivo per cui Rosa Gigante, la donna di 72 anni mamma ...