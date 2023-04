Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OptaPaolo : 10 - Il Napoli è stato eliminato nelle ultime 10 sfide a eliminazione diretta in competizioni UEFA dopo aver perso… - OneRossetti : @dawac72 E certo il Napoli è stato eliminato... - Vittoriog82 : RT @Spazio_Napoli: Napoli eliminato, al fischio finale fuochi d’artificio in provincia e non solo - Spazio_Napoli : Napoli eliminato dalla Champions League, Adani convinto: cos’ha detto sul Milan! - sportli26181512 : Napoli eliminato: Theo, Calabria e Leao hanno consolato Kvara dopo la gara: Ieri sera, dopo l'eliminazione del suo… -

Leggi Anche Champions League, il Milan è in semifinale:con il pareggio al Maradona. Così Pioli è riuscito a imbrigliare gli azzurri Ma non c'è solo questo nello splendido percorso ...Commenta per primo Grande squadra, grande mentalità. O forse no. Ilai quarti di Champions per mano del Milan è sembrato tutta un'altra cosa rispetto alla squadra che sta dominando il campionato in lungo e in largo . In Serie A si sta avviando verso ...Comincia così Khvicha Kvaratskhelia il suo post su Instagram dopo l'1 - 1 con il Milan che haildalla Champions League ai quarti, con lui che ha tirato il rigore per gli azzurri ...

Champions League, il Milan è in semifinale: Napoli eliminato con il pareggio al Maradona Il Fatto Quotidiano

Urla e cori, "non dovete dormire", sotto l'albergo che ospita i giocatori del Milan: così un gruppo di tifosi del Napoli ha provato la scorsa notte a disturbare il riposo della comitiva rossonera, giu ...