Napoli, che tegole. Tre assenti contro la Juventus: il report azzurro (Di mercoledì 19 aprile 2023) Tripla tegola per il Napoli. Tre assenti contro la Juventus: il report azzurro dopo l’allenamento mattutino a Castel Volturno Le scorie dell’eliminazione dalla Champions League si fanno sentire il giorno dopo. Gli azzurri hanno svolto seduta di scarico dopo la super sfida, come pubblicato sul sito ufficiale del Calcio Napoli: “Dopo la gara col Milan in Champions League, il Napoli ha ripreso questa mattina gli allenamenti all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro la Juventus in programma domenica a Torino per la 31esima giornata di Serie A. Coloro che sono scesi in campo ieri dall’inizio hanno svolto lavoro di scarico in campo e palestra. Gli altri uomini della rosa, dopo una prima fase di ... Leggi su napolipiu (Di mercoledì 19 aprile 2023) Tripla tegola per il. Trela: ildopo l’allenamento mattutino a Castel Volturno Le scorie dell’eliminazione dalla Champions League si fanno sentire il giorno dopo. Gli azzurri hanno svolto seduta di scarico dopo la super sfida, come pubblicato sul sito ufficiale del Calcio: “Dopo la gara col Milan in Champions League, ilha ripreso questa mattina gli allenamenti all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il matchlain programma domenica a Torino per la 31esima giornata di Serie A. Coloro che sono scesi in campo ieri dall’inizio hanno svolto lavoro di scarico in campo e palestra. Gli altri uomini della rosa, dopo una prima fase di ...

