Napoli, che fine ha fatto Kvaratskhelia? Calabria lo annulla, numeri allarmanti dopo la sosta (Di mercoledì 19 aprile 2023) Si ferma qui il grande percorso in Champions League del Napoli. Raggiunto il traguardo storico dei quarti di finale, resta l'amaro in bocca... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 19 aprile 2023) Si ferma qui il grande percorso in Champions League del. Raggiunto il traguardo storico dei quarti di finale, resta l'amaro in bocca...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... juventusfans : #Farsopoli: Dal processo ordinario di #Napoli emerge che nessuna partita presa in considerazione era stata condizio… - fcin1908it : #Calciopoli, #Facchetti: 'Me la porto come una medaglia sul petto, una di quelle cose di cui andare orgogliosi: ess… - DiegoDeLucaTwit : E poi i tifosi dell’Ajax, e poi quelli del Liverpool e poi altri ancora. Solo che mi ritengo intelligente al punto… - r_costantini : @sergiosembi Grazie per il giovanotto :). Contento per lo scudetto del Napoli (anche se una certa frangia di beceri… - Carl0Carlini : RT @massimozampini: Onore al Napoli che fa la migliore stagione della sua storia con scudetto stravinto per tempo e quarti di Champions. Qu… -