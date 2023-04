Napoli, c'è un dato che preoccupa Spalletti verso lo Scudetto (Di mercoledì 19 aprile 2023) Non sempre rigore vuol dire gol. Soprattutto nella stagione del Napoli. La squadra di Spalletti ne sbaglia uno su tre secondo le statistiche. Su quindici penalty a favore, cinque sono stati falliti. ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 19 aprile 2023) Non sempre rigore vuol dire gol. Soprattutto nella stagione del. La squadra dine sbaglia uno su tre secondo le statistiche. Su quindici penalty a favore, cinque sono stati falliti. ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gazzetta_it : I tifosi del Napoli: “Ciao Champions, ma ora c’è lo scudetto”. E quel rigore non dato... - JamesLucasIT : Il Cristo Velato, scolpito nel 1753, è una delle sculture più straordinarie della storia: si racconta che Antonio C… - FMorriMorri : RT @Antonioholiday: Che vergogna questa giustizia. Non riconoscere al Napoli i tre scudetti dal 2018 al 2021, ampiamente meritati. Specie q… - aldoadn : Certo, al 80% è dipeso dagli arbitraggi: esempio partita di andata giallo non dato a Leao per bandierina e 3/4 pesa… - motamanet : Dato che il napoli è stato eliminato ci danno altri 15 punti in aggiunta agli altri #Juventus #collegiodigaranzia -