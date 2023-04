Napoli, cavallo galoppa in tangenziale: era fuggito dall'ippodromo (Di mercoledì 19 aprile 2023) L'episodio questa mattina, quando gli automobilisti in coda hanno visto sfrecciare l'animale. Il quadrupede è poi stato recuperato e riconsegnato ai proprietari Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 19 aprile 2023) L'episodio questa mattina, quando gli automobilisti in coda hanno visto sfrecciare l'animale. Il quadrupede è poi stato recuperato e riconsegnato ai proprietari

