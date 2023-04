Napoli, cavallo al galoppo in Tangenziale (Di mercoledì 19 aprile 2023) Un cavallo al galoppo in Tangenziale. E' la singolare scena che si sono trovati davanti gli automobilisti questa mattina sulla Tangenziale di Napoli. Solo grazie all'intervento degli ausiliari alla ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 19 aprile 2023) Unalin. E' la singolare scena che si sono trovati davanti gli automobilisti questa mattina sulladi. Solo grazie all'intervento degli ausiliari alla ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : In direzione #Napoli, tantissimi automobilisti questa mattina hanno avvistato un cavallo galoppare, in contromano,… - ElvyAres : RT @angelo_forgione: Cavallo in fuga sulla #Tangenziale di #Napoli in direzione #Pozzuoli tra le auto incolonnate verso #Capodichino. Il fa… - Zio_Dino : Volante 1 a volante 2, mi sentite ? C'è un cavallo che sta bloccando il traffico tangenziale.... - angelo_forgione : Cavallo in fuga sulla #Tangenziale di #Napoli in direzione #Pozzuoli tra le auto incolonnate verso #Capodichino. Il… - QdSit : Panico a Napoli: cavallo galoppa contromano in tangenziale -