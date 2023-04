Napoli, cavallo al galoppo in Tangenziale (Di mercoledì 19 aprile 2023) (Adnkronos) – Un cavallo al galoppo in Tangenziale. E’ la singolare scena che si sono trovati davanti gli automobilisti questa mattina sulla Tangenziale di Napoli. Solo grazie all’intervento degli ausiliari alla viabilità, della Polizia stradale e al monitoraggio del sistema di videosorveglianza di cui è dotata la Tangenziale, si è riuscito a evitare che ci fossero feriti. Il cavallo si è immesso sull’asse viario alle 8.25 di stamattina, accedendo dallo svincolo di entrata di Agnano, in direzione Fuorigrotta. Gli ausiliari alla viabilità, già presenti per il consueto presidio mattutino, sono intervenuti seguendo l’animale, costantemente monitorato anche dal sistema di videosorveglianza attivo 24 ore su 24 e segnalandone la presenza agli utenti in transito, in ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 19 aprile 2023) (Adnkronos) – Unalin. E’ la singolare scena che si sono trovati davanti gli automobilisti questa mattina sulladi. Solo grazie all’intervento degli ausiliari alla viabilità, della Polizia stradale e al monitoraggio del sistema di videosorveglianza di cui è dotata la, si è riuscito a evitare che ci fossero feriti. Ilsi è immesso sull’asse viario alle 8.25 di stamattina, accedendo dallo svincolo di entrata di Agnano, in direzione Fuorigrotta. Gli ausiliari alla viabilità, già presenti per il consueto presidio mattutino, sono intervenuti seguendo l’animale, costantemente monitorato anche dal sistema di videosorveglianza attivo 24 ore su 24 e segnalandone la presenza agli utenti in transito, in ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : In direzione #Napoli, tantissimi automobilisti questa mattina hanno avvistato un cavallo galoppare, in contromano,… - Bianca34874951 : RT @SkyTG24: Napoli, cavallo galoppa contromano tra le auto in tangenziale - CapaGira : RT @ledicoladelsud: Napoli, cavallo al galoppo in Tangenziale - inarteziogio : RT @rep_napoli: Napoli, un cavallo corre in tangenziale Era fuggito dall'Ippodromo [aggiornamento delle 11:09] - fisco24_info : Napoli, cavallo al galoppo in Tangenziale: (Adnkronos) - Nessuno è rimasto ferito -