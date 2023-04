Napoli Campione d'Italia, Snai paga in anticipo il sogno scudetto (Di mercoledì 19 aprile 2023) (Adnkronos) - Già online le quote per il bis nella prossima stagione Dopo l'eliminazione in Champions League, la squadra di Spalletti potrà gioire con la vittoria in Serie A Milano, 19 aprile 2023 – Sfumato l'obiettivo della Champions League, il Napoli è pronto a festeggiare un altro magico sogno, quello della vittoria dello scudetto. Con quattordici punti di vantaggio sulla Lazio seconda e con otto giornate di anticipo sulla chiusura del campionato, per gli analyst di Snai non ci sono dubbi: la conquista del tricolore per i ragazzi di Spalletti è ormai in cassaforte. Per questo hanno deciso di premiare, pagando anticipatamente, chi ha creduto nella vittoria finale dei partenopei. Il Napoli considerato ad inizio stagione un outsider quotato a 15, ha disputato un ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 19 aprile 2023) (Adnkronos) - Già online le quote per il bis nella prossima stagione Dopo l'eliminazione in Champions League, la squadra di Spalletti potrà gioire con la vittoria in Serie A Milano, 19 aprile 2023 – Sfumato l'obiettivo della Champions League, ilè pronto a festeggiare un altro magico, quello della vittoria dello. Con quattordici punti di vantaggio sulla Lazio seconda e con otto giornate disulla chiusura del campionato, per gli analyst dinon ci sono dubbi: la conquista del tricolore per i ragazzi di Spalletti è ormai in cassaforte. Per questo hanno deciso di premiare,ndo anticipatamente, chi ha creduto nella vittoria finale dei partenopei. Ilconsiderato ad inizio stagione un outsider quotato a 15, ha disputato un ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... HeadOfStocazzo : RT @Guidolino8: Inter campione d’Italia nel 20/21 4 posto nel girone dietro Shaktar Donestk e Borussia Moenchegladbach Milan campione d’I… - sportface2016 : #Napoli campione d'Italia, #Snai paga in anticipo - Federic15705062 : @EsercitoCrucian Come mi dispiace.... Caro Napuli, anche lo scudetto è diventato amaro dopo ieri sera.... Ho let… - ANGELO854704691 : @ManuNap Esatto il nostro Kvara 77 non si tocca 22 anni e il nostro campione forza Kvara e forza Napoli sempre ???????????? - BetrugerW : @Serie_a_newss @DAZN_IT Anzi, nella stagione più complicata è riuscito a portare il milan in semifinale. Questi son… -