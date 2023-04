Nanni Moretti? Quel brindisi per i tank comunisti | toh | scorda la vergogna

(Di mercoledì 19 aprile 2023) Sì, Il sol dell'avvenire, nuovo film di(sui nostri schermi da domani, sarà in concorso al Festival di Cannes), è molto divertente, ci riconsegna un regista vivace dopo gli sbadigli dei Tre piani. Ma è anche, con furba intelligenzaana, un filino “paraculo”, quasi volesse omaggiare la nuova aria che tira. Non possiamo esimerci dal ringraziarlo, felici di un cambiamento di rotta: come liberato dall'aureola del politicamente corretto. Sì, c'erano già stati accenni in passato (il famoso invito a D'Alema «dì qualcosa di sinistra»), ma ora arriva il riconoscimento che qualcosa di sbagliato dalle parti del Pci c'è sempre stato, a partire dalla nascita della Repubblica. Questa prospettivaana è il piatto forte del film Il sol dell'avvenire. Il titolo dell'opera irrompe direttamente dalla ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LaStampa : Nelle sale e poi a Cannes 'Il sol dell'avvenire' di Nanni Moretti: 'Il mio film è l'affermazione del cinema' - Festival_Cannes : IL SOL DELL’AVVENIRE by Nanni MORETTI #Competition #Cannes2023 - LaStampa : Il Quarto Stato di Nanni Moretti - andreagreco71 : RT @Phastidio: Nel prossimo film di Nanni Moretti - Phastidio : Nel prossimo film di Nanni Moretti -

- - > Una scena del nuovo film di- Alberto Novelli per Fandango e Sacher Film . Così generoso, divertente e commovente " e nello stesso film! "non lo era mai stato. Lontanissimo dall'essere un film ...Coppola Forse un fulmine ha, finalmente, colpito. Un'esplosione interna, uno stravolgimento dei sensi, che lo ha riportato, come in Ritorno al futuro di Zemeckis, indietro (o a spasso) ...In Il sol dell'avvenire, un attore punta la pistola dritto alla fronte di un altro attore, inginocchiato davanti a lui.impazzisce, piomba sul set (non suo) e ferma tutto per otto ore, perché " la scena che stai girando fa male al cinema, a te che la giri e a noi che la guardiamo ". È la scena più ...

Il film Il Quarto Stato di Nanni Moretti Moretti nel “Sol dell’avvenire” gioca con la nostalgia, i sentimenti e perfino con la Storia riscrivendo il destino del Pci facendolo stare dalla parte dell’Un ...La domanda è: come fa Nanni Moretti ad attrarre tutto o quasi il gotha della stampa italiana – non solo critici e giornalisti del settore - all’anteprima del suo film, come forse nemmeno Berlinguer S ...