Mutui, stangata continua: tassi saliranno ancora (Di mercoledì 19 aprile 2023) Rallenta lievemente l’erogazione dei prestiti a famiglie e imprese mentre prosegue la salita dei tassi di interesse, in particolare quelli sui Mutui, che sfondano il muro del 4 per cento. Lo rileva il bollettino mensile dell’ABI. Salasso Mutui Nel mese di marzo, in scia ai rialzi della BCE, il tasso medio sul totale dei prestiti è stato del 3,81% contro il 3,65% del mese precedente. Nello specifico, il tasso medio sulle nuove operazioni per acquisto di abitazioni è stato il 4% rispetto al 3,76% del mese precedente e al 5,72% a fine 2007 (il dato diffuso nei giorni scorsi dalla Banca d’Italia che indicava già il 4% a febbraio in realtà teneva conto del Taeg e non rifletteva solo la dinamica del tasso di interesse). Il tasso medio sulle nuove operazioni di finanziamento alle imprese è stato del 3,9% contro il 3,55% del mese ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 19 aprile 2023) Rallenta lievemente l’erogazione dei prestiti a famiglie e imprese mentre prosegue la salita deidi interesse, in particolare quelli sui, che sfondano il muro del 4 per cento. Lo rileva il bollettino mensile dell’ABI. SalassoNel mese di marzo, in scia ai rialzi della BCE, il tasso medio sul totale dei prestiti è stato del 3,81% contro il 3,65% del mese precedente. Nello specifico, il tasso medio sulle nuove operazioni per acquisto di abitazioni è stato il 4% rispetto al 3,76% del mese precedente e al 5,72% a fine 2007 (il dato diffuso nei giorni scorsi dalla Banca d’Italia che indicava già il 4% a febbraio in realtà teneva conto del Taeg e non rifletteva solo la dinamica del tasso di interesse). Il tasso medio sulle nuove operazioni di finanziamento alle imprese è stato del 3,9% contro il 3,55% del mese ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Borderline_24 : L’aumento costante dei tassi da parte della Bce allo scopo di raffreddare l’inflazione si continua a ripercuotere s… - infoiteconomia : Mutui, la stangata: il tasso variabile costa fino a 4.200 euro in più - leggoit : #Mutui, la stangata: il tasso variabile costa fino a 4.200 euro in più. La denuncia dei consumatori - infoiteconomia : Mutui: tassi in aumento e ulteriore stangata in arrivo! Ecco le ultime notizie - infoiteconomia : Mutui, stangata continua: la corsa al rialzo non si ferma -