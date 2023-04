Muti! e il gestaccio? Leao-Hernandez scatenati | dagli spogliatoi una foto brutale | Guarda

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 19 aprile 2023)-Theo: un passaggio del turno celebrato… con tanto di resto. Protagonisti del match, si sono ripresi in unapubblicata sul profilo Instagram del francese. Un'immagine sembra rappresentare un messaggio. Ma verso chi? Non ci sono certezze. Ma si possono fare solo un paio di ipotesi. Forse è un messaggio verso chi non credeva al Milan e verso chi ha sottovalutato una squadra, che meno di 12 mesi fa ha vinto meritatamente lo scudetto. I campioni si fanno sentire quando serve, e loro lo hanno fatto. Ma forse in quellacon il dito sulla bocca dic'era un messaggio anche per i tifosi del Napoli, per quelli che hanno avuto parole orrende per il calciatore francese, sia al momento dell'arrivo in albergo a Napoli che sui social, dove sono state scritte parole vergognose verso Theo ...