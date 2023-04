Musetti-Norrie, ATP Barcellona 2023: quando si gioca, orario preciso, programma, tv, streaming (Di mercoledì 19 aprile 2023) Lorenzo Musetti affronterà Cameron Norrie agli ottavi di finale del torneo ATP 500 di Barcellona. L’appuntamento è per giovedì 20 aprile, sarà il terzo match a partire dalle ore 11.00 sulla Pista Andres Gimeno dopo Dimitrov-de Minaur e Davidovich Fokina-Ruusuvuori. Il tennista italiano, reduce dall’impresa di settimana scorsa contro Novak Djokovic a Montecarlo e capace di regolare Jason Kubler all’esordio sulla terra rossa catalana, andrà a caccia del colpaccio. Il toscano se la dovrà vedere contro il britannico, si preannuncia una sfida particolarmente agguerrita tra il numero 20 e il numero 13 del ranking ATP. Il nostro portacolori partirà sfavorito, ma ha tutte le carte in regola per inventarsi una magia e regalarsi un possibile quarto di finale contro Jannik Sinner, che lo aveva battuto proprio ai quarti a ... Leggi su oasport (Di mercoledì 19 aprile 2023) Lorenzoaffronterà Cameronagli ottavi di finale del torneo ATP 500 di. L’appuntamento è per giovedì 20 aprile, sarà il terzo match a partire dalle ore 11.00 sulla Pista Andres Gimeno dopo Dimitrov-de Minaur e Davidovich Fokina-Ruusuvuori. Il tennista italiano, reduce dall’impresa di settimana scorsa contro Novak Djokovic a Montecarlo e capace di regolare Jason Kubler all’esordio sulla terra rossa catalana, andrà a caccia del colpaccio. Il toscano se la dovrà vedere contro il britannico, si preannuncia una sfida particolarmente agguerrita tra il numero 20 e il numero 13 del ranking ATP. Il nostro portacolori partirà sfavorito, ma ha tutte le carte in regola per inventarsi una magia e regalarsi un possibile quarto di finale contro Jannik Sinner, che lo aveva battuto proprio ai quarti a ...

