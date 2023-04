Musetti-Kubler oggi in tv, quando gioca a Barcellona: orario, programma, streaming (Di mercoledì 19 aprile 2023) oggi, mercoledì 19 aprile, Lorenzo Musetti torna in scena. Dopo l’ottimo percorso nel Masters1000 di Montecarlo, sugellato dalla vittoria contro il n.1 del mondo, Novak Djokovic, il carrarino si ripresenta in campo nell’ATP500 di Barcellona, affrontando nel secondo turno l’australiano Jason Kubler. Il toscano dovrà ricaricare le pile e cimentarsi contro un avversario alla portata, che sulla terra non dovrebbe impensierirlo. Tuttavia, si è imparato a conoscere Musetti e le sue imprevedibilità nel bene e nel male. Si parla di un tennista estroso e creativo, che però deve mettere insieme tutti i pezzi del puzzle per rendere, altrimenti rischia grosso contro chiunque. La partita odierna, per questo, sarà una prova di maturità, dopo quanto accaduto nel Principato, visto e considerato che Lorenzo era reduce ... Leggi su oasport (Di mercoledì 19 aprile 2023), mercoledì 19 aprile, Lorenzotorna in scena. Dopo l’ottimo percorso nel Masters1000 di Montecarlo, sugellato dalla vittoria contro il n.1 del mondo, Novak Djokovic, il carrarino si ripresenta in campo nell’ATP500 di, affrontando nel secondo turno l’australiano Jason. Il toscano dovrà ricaricare le pile e cimentarsi contro un avversario alla portata, che sulla terra non dovrebbe impensierirlo. Tuttavia, si è imparato a conosceree le sue imprevedibilità nel bene e nel male. Si parla di un tennista estroso e creativo, che però deve mettere insieme tutti i pezzi del puzzle per rendere, altrimenti rischia grosso contro chiunque. La partita odierna, per questo, sarà una prova di maturità, dopo quanto accaduto nel Principato, visto e considerato che Lorenzo era reduce ...

