Musei gratis in tutta Italia il 25 aprile 2023: ecco quali visitare (Di mercoledì 19 aprile 2023) Il prossimo 25 aprile, Festa della Liberazione, i Musei saranno gratuiti. A renderlo noto lo stesso ministro della cultura Gennaro Sangiuliano: “Il 25 aprile i Musei saranno gratuiti. Ho aggiunto alle domeniche gratuite altre tre date simbolo: il 25 aprile, il 2 giugno e il 4 novembre”. Insomma, un’occasione davvero preziosa e da non lasciarsi scappare qualora si volesse trascorrere una Festa della Liberazione all’insegna della cultura. Ma quali sono i Musei che è possibile visitare gratis il prossimo 25 aprile? Vacanze e idee viaggio per il Ponte del 25 aprile 2023: dove andare I Musei aperti a Roma il 25 aprile Un 25 aprile ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 19 aprile 2023) Il prossimo 25, Festa della Liberazione, isaranno gratuiti. A renderlo noto lo stesso ministro della cultura Gennaro Sangiuliano: “Il 25saranno gratuiti. Ho aggiunto alle domeniche gratuite altre tre date simbolo: il 25, il 2 giugno e il 4 novembre”. Insomma, un’occasione davvero preziosa e da non lasciarsi scappare qualora si volesse trascorrere una Festa della Liberazione all’insegna della cultura. Masono iche è possibileil prossimo 25? Vacanze e idee viaggio per il Ponte del 25: dove andare Iaperti a Roma il 25Un 25...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... rapisardandrea1 : Gli eventi culturali a Roma per il 25 Aprile - CorriereCitta : Musei gratis e mostre a Roma il 25 aprile 2023: ecco quali e dove - CorriereCitta : Musei gratis a Roma il 25 aprile 2023: ecco quali visitare - GioiaSoleCielo : RT @VisitSicilyOP: Non solo la Prima domenica del mese!!! ingresso gratis ai musei e parchi archeologici Siciliani 25 Aprile, 2 Giugno, 4 N… - Belvedair : RT @VisitSicilyOP: Non solo la Prima domenica del mese!!! ingresso gratis ai musei e parchi archeologici Siciliani 25 Aprile, 2 Giugno, 4 N… -