Muore a 13 anni per una pericosissima “sfida di TikTok”: overdose di antistaminici (Di mercoledì 19 aprile 2023) Muore a 13 anni dopo un’assurda sfida di ingerimento di antistaminici su TikTok. La tragedia è accaduta in Ohio, negli Stati Uniti, e riguarda una cosiddetta “challenge” dove si invita i ragazzi partecipanti ad assumere 12-14 pasticche di un antistaminico da banco per avere allucinazioni. Come riportano le testate americane, il ragazzo morto si chiamava Jacob Stevens Greenfield ed è morto il 12 aprile scorso dopo sei giorni di terapia intensiva attaccato a un respiratore. Secondo alcuni siti web il ragazzo avrebbe iniziato ad avere crisi epilettiche dopo aver assunto gli antistaminici, sotto l’occhio di una videocamera dello smartphone di un amico. La FDA statunitense ha spiegato da tempo che il sovradosaggio dell’antistaminico può provocare “gravi problemi cardiaci, convulsioni, coma ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 19 aprile 2023)a 13dopo un’assurdadi ingerimento disu. La tragedia è accaduta in Ohio, negli Stati Uniti, e riguarda una cosiddetta “challenge” dove si invita i ragazzi partecipanti ad assumere 12-14 pasticche di un antistaminico da banco per avere allucinazioni. Come riportano le testate americane, il ragazzo morto si chiamava Jacob Stevens Greenfield ed è morto il 12 aprile scorso dopo sei giorni di terapia intensiva attaccato a un respiratore. Secondo alcuni siti web il ragazzo avrebbe iniziato ad avere crisi epilettiche dopo aver assunto gli, sotto l’occhio di una videocamera dello smartphone di un amico. La FDA statunitense ha spiegato da tempo che il sovradosaggio dell’antistaminico può provocare “gravi problemi cardiaci, convulsioni, coma ...

