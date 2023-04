Municipio VIII non risponde a interrogazioni, nota a prefettura (Di mercoledì 19 aprile 2023) Municipio VIII non risponde a interrogazioni, nota alla prefettura – Denuncia del consigliere Matteo Bruno – “Questa mattina ho inoltrato al Prefetto di Roma e al Segretario Generale di Roma Capitale – dichiara il consigliere del Municipio VIII Matteo Bruno (M5s) – una nota per denunciare le mancate risposte dell’amministrazione Ciaccheri alle interrogazioni dei Consiglieri di minoranza”. “Ci sono interrogazioni protocollate da 120 giorni alle quali il Presidente del Municipio VIII non ha mai risposto. Ricordo – continua Bruno – che il regolamento del Municipio VIII stabilisce all’articolo 101 comma 1 che: “entro venti giorni, il ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 19 aprile 2023)nonalla– Denuncia del consigliere Matteo Bruno – “Questa mattina ho inoltrato al Prefetto di Roma e al Segretario Generale di Roma Capitale – dichiara il consigliere delMatteo Bruno (M5s) – unaper denunciare le mancate risposte dell’amministrazione Ciaccheri alledei Consiglieri di minoranza”. “Ci sonoprotocollate da 120 giorni alle quali il Presidente delnon ha mai risposto. Ricordo – continua Bruno – che il regolamento delstabilisce all’articolo 101 comma 1 che: “entro venti giorni, il ...

