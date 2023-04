Mps | ecco il piano B per sganciare il Tesoro

Leggi su formiche

(Di mercoledì 19 aprile 2023) E se alla fine le strade davanti al Monte dei Paschi fossero due e non una? Archiviata la partita nomine, con il ceo Luigi Lovaglio riconfermato alla guida di Rocca Salimbeni e l’avvocato cassazionista Nicola Maione giunto alla presidenza, subentrando a Patrizia Grieco, per la banca più antica del mondo è tempo di tornare a guardare avanti. Il che vuol dire immaginare un proprio futuro senza la presenza dello Stato nel capitale. Come noto, messa in cassaforte, lo scorso autunno, la ricapitalizzazione da 2,5 miliardi sostenuta in larga parte dal(1,6 miliardi) oggi ancora azionista al 64%, Siena si sta avvicinando alla scadenza del 2024. Entro il prossimo anno, infatti, l’Europa esigerà il disimpegno di Via XX Settembre, per far posto a nuovi soci, ri-privatizzando la banca. Per questo il governo di Giorgia Meloni, in raccordo con il ministro dell’Economia, ...