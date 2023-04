Moviola Bayern Monaco-Manchester City | l’episodio chiave del match

(Di mercoledì 19 aprile 2023)arbitraledelvalido per il ritorno dei quarti di finale di Champions League:delladeltra, valido per il ritorno dei quarti di finale di Champions League 2022/23. Dirige la sfida l’arbitro Turpin.DELL'articolo proviene da Calcio News 24.

All'Allianz Arena, il match valido per il ritorno dei quarti di finale di Champions traMonaco - Manchester City: sintesi, tabellino, risultato,e cronaca live AlloAllianz Arena,Monaco - Manchester City si affrontano nel match valido per il ritorno dei quarti di finale di Champions League ...... Massimo Mauro, Sandro Sabatini, e Graziano Cesari per tutti i casi da. Non mancheranno ... altri due quarti in programma (' Chelsea - Real Madrid ' il 18 aprile e 'Monaco - Manchester ...Il secondo è del 17 marzo 2021 negli ottavi di finale:- Lazio 2 - 1 (4 - 1 all'andata all'Olimpico in febbraio). L'ultimo è del 28 settembre 2021, ancora fase a gironi: Shakhtar Donetsk - ...

Bayern Monaco-Manchester City: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Calcio News 24

All’Allianz Arena, il match valido per il ritorno dei quarti di finale di Champions tra Bayern Monaco-Manchester City: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live AlloAllianz Arena, Bayern M ...Sport Mediaset Champions 2022/23, Quarti Ritorno Palinsesto Telecronisti Infinity+ (Napoli - Milan Canale 5), Martedì 18 aprile, su Canale 5 alle ore 21.00 andrà in onda il match valido per il ritorno ...