Mourinho “Non so se Dybala giocherà, mi fido della Roma” (Di mercoledì 19 aprile 2023) Roma (ITALPRESS) – “Siamo una squadra difensiva e abbiamo preso 27 pali, è un pò contraddittorio… Non voglio parlare di sfortuna, dobbiamo essere più bravi ed efficienti nel metterla dentro, il palo non vale. Questo significa che creiamo e questo è importante, domani abbiamo bisogno di segnare”. Lo ha detto il tecnico della Roma, Josè Mourinho, alla vigilia della sfida con il Feyenoord, gara di ritorno dei quarti di finale di Europa League in programma domani sera all'Olimpico (ore 21). “Se Dybala può giocare? Onestamente non lo so, decideremo tra 24 ore con un allenamento più intenso – ha aggiunto il mister giallorosso in conferenza stampa – La grande domanda per me è se sta bene o meno. Dovesse iniziare, non giocherà tutta la partita e magari perdi un cambio dopo ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 19 aprile 2023)(ITALPRESS) – “Siamo una squadra difensiva e abbiamo preso 27 pali, è un pò contraddittorio… Non voglio parlare di sfortuna, dobbiamo essere più bravi ed efficienti nel metterla dentro, il palo non vale. Questo significa che creiamo e questo è importante, domani abbiamo bisogno di segnare”. Lo ha detto il tecnico, Josè, alla vigiliasfida con il Feyenoord, gara di ritorno dei quarti di finale di Europa League in programma domani sera all'Olimpico (ore 21). “Sepuò giocare? Onestamente non lo so, decideremo tra 24 ore con un allenamento più intenso – ha aggiunto il mister giallorosso in conferenza stampa – La grande domanda per me è se sta bene o meno. Dovesse iniziare, nontutta la partita e magari perdi un cambio dopo ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #Cassano una furia contro #Mourinho: 'Livaja? Non le ho mai prese da nessuno, chi ha fatto la spia un coniglietto.… - marifcinter : Tapiro a #Cassano: 'Mourinho soffre il fatto che io sia l’unico in Italia a dirgli la verità: ha vinto in carriera… - OfficialASRoma : ??? Mourinho in vista di #FeyenoordRoma: “Non voglio fare paragoni con lo scorso anno. È sempre meglio guardare al f… - Massimi64685567 : @danilo_cara Ti ripeto ciò che penso io. Mia opinione. Pioli gioca difendendo quanto e come Conte,Allegri e Mourinh… - sportli26181512 : Roma-Feyenoord, Mourinho: 'Voglio 67mila giocatori in più in campo. Dybala? Vedremo': L'allenatore ha parlato a Sky… -