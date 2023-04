Morto a Napoli Federico Salvatore, il cantautore aveva 63 anni (Di mercoledì 19 aprile 2023) È Morto a 63 anni Federico Salvatore, cantautore e cabarettista napoletano. Era stato colpito da emorragia cerebrale nell’ottobre 2021 e ricoverato all'Ospedale del Mare di Napoli. Poi aveva intrapreso un percorso di riabilitazione. Federico Salvatore aveva raggiunto la notorietà negli anni '90 con i suoi brani a metà strada tra musica e cabaret, "Azz..." il più famoso con 700mila copie vendute, infarciti spesso di citazioni colte e tributi alla città e alla storia di Napoli. Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 19 aprile 2023) Èa 63e cabarettista napoletano. Era stato colpito da emorragia cerebrale nell’ottobre 2021 e ricoverato all'Ospedale del Mare di. Poiintrapreso un percorso di riabilitazione.raggiunto la notorietà negli'90 con i suoi brani a metà strada tra musica e cabaret, "Azz..." il più famoso con 700mila copie vendute, infarciti spesso di citazioni colte e tributi alla città e alla storia di

