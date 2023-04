Morto a 63 anni, il cantautore e cabarettista Federico Salvatore (Di mercoledì 19 aprile 2023) Lutto nel mondo dello spettacolo. È Morto, all'età di 63 anni il cantautore e cabarettista napoletano Federico Salvatore. Il 13 ottobre 2021 fu colto da emorragia cerebrale e, dopo il ricovero all'Ospedale del Mare di Napoli, in seguito ha intrapreso un percorso di riabilitazione. Poco prima aveva annunciato l'uscita del suo nuovo disco satirico, 'Azz... 25 anni dopo', comunicando successivamente sui social il rinvio.A dare la notizia della sua prematura scomparsa è stata la moglie Flavia. "Sono stati i mesi più difficili e dolorosi della nostra storia d'amore. Mesi in cui ho pregato e sperato che lui tornasse a casa da me e dai ragazzi e che tornasse tra le persone che lo amano e che in questi mesi ha pregato e sperato con me. La cosa più complicata è gestire il ... Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 19 aprile 2023) Lutto nel mondo dello spettacolo. È, all'età di 63ilnapoletano. Il 13 ottobre 2021 fu colto da emorragia cerebrale e, dopo il ricovero all'Ospedale del Mare di Napoli, in seguito ha intrapreso un percorso di riabilitazione. Poco prima aveva annunciato l'uscita del suo nuovo disco satirico, 'Azz... 25dopo', comunicando successivamente sui social il rinvio.A dare la notizia della sua prematura scomparsa è stata la moglie Flavia. "Sono stati i mesi più difficili e dolorosi della nostra storia d'amore. Mesi in cui ho pregato e sperato che lui tornasse a casa da me e dai ragazzi e che tornasse tra le persone che lo amano e che in questi mesi ha pregato e sperato con me. La cosa più complicata è gestire il ...

