Morte Umberto Musilli, le deliranti dichiarazioni del datore di lavoro: “Se vado ai domiciliari, lavoro ugualmente” (Di mercoledì 19 aprile 2023) Emergono nuovi particolari sulla Morte di Umberto Musilli, l’operaio morto folgorato mentre operava all’interno di un cantiere nel Comune di Sonnino. Il titolare dell’attività edilizia, vedendo l’incidente di Musilli e non volendo incorrere in pesanti sanzioni penali, con alcuni operai aveva simulato un’altra tipologia d’incidente del lavoratore: spogliato dei vestiti bruciati dall’elettricità, era stato inscenato un incidente in motorino, nel quale l’uomo avrebbe poi perso la vita prima di arrivare al lavoro. Le inquietanti intercettazioni del datore di lavoro di Umberto Musilli Leggendo le intercettazioni del datore di lavoro di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 19 aprile 2023) Emergono nuovi particolari sulladi, l’operaio morto folgorato mentre operava all’interno di un cantiere nel Comune di Sonnino. Il titolare dell’attività edilizia, vedendo l’incidente die non volendo incorrere in pesanti sanzioni penali, con alcuni operai aveva simulato un’altra tipologia d’incidente del lavoratore: spogliato dei vestiti bruciati dall’elettricità, era stato inscenato un incidente in motorino, nel quale l’uomo avrebbe poi perso la vita prima di arrivare al. Le inquietanti intercettazioni deldidiLeggendo le intercettazioni deldidi ...

