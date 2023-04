Morte Maradona | rinviati a giudizio otto imputati per omicidio colposo!

(Di mercoledì 19 aprile 2023) Diego Armandoè venuto a mancare il 25 novembre 2020 a Buenos Aires, a causa di un “edema polmonare acuto causato da un’insufficienza cardiaca cronica”, secondo quanto si legge nel referto. Dopo due anni e mezzo però, le cause dellasono ancora sla lente di ingrandimento della giustizia argentina, che sta indagando per un possibilecolposo ai danni del Pibe de Oro.La Camera d’Appello e Garanzia di San Isidro (Buenos Aires) ha confermato l’apertura di un processo col rinvio adiper il caso delladi Diego. Glisono accusati dicolposo semplice, che prevede una pena da ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... kisskissnapoli : Diego Maradona Jr non si dà pace: - psnapoli : 874 giorni dopo la scomparsa di #Maradona, si indaga sugli imputati, tra medici ed infermieri: ecco cosa rischiano… - persempre_news : 874 giorni dopo la scomparsa di #Maradona, si indaga sugli imputati, tra medici ed infermieri: ecco cosa rischiano… - Angela23763271 : RT @fanpage: Otto tra medici e infermieri sono stati rinviati a giudizio per omicidio colposo semplice per la morte di Diego Armando #Marad… - cescovenezia : RT @persemprecalcio: ??874 giorni dopo la scomparsa di #Maradona, si indaga sugli imputati, tra medici ed infermieri: ecco cosa rischiano??… -

... senza andare oltre determinati limiti, come augurareai figli e quant'altro di indecente, ma ... Ilera una vera bolgia ma queste sono le serate da Milan. Le serate del diavolo rossonero. ...La Camera d'Appello e Garanzia di San Isidro ha confermato l'apertura di un processo col rinvio a giudizio di otto imputati per il caso delladi Diego, avvenuta all'età di 60 anni, a Buenos Aires il 25 novembre 2020, a causa di un "edema polmonare acuto causato da un'insufficienza cardiaca cronica". L'accusa nei confronti di ...La corte d'appello di San Isidro, in Argentina, il 18 aprile ha confermato che otto professonisti sanitari saranno processati per le loro presunte responsabilità nelladi, avvenuta due anni e mezzo fa, il 25 novembre 2020. Gli imputati sono il neurochirugo e medico personale del "Pibe de oro" Leopoldo Luque, la psichiatra Agustina Cosachov, lo ...

Argentina, rinviati a giudizio in otto per la morte di Maradona La Gazzetta dello Sport

Roma, 19 apr. (askanews) - La corte d'appello di San Isidro, in Argentina, il 18 aprile ha confermato che otto professonisti sanitari ...Dalma, figlia del Pibe de oro, commenta: "Non ci fermeremo" Roma, 19 apr. (askanews) - La corte d'appello di San Isidro, in Argentina, il 18 aprile ha confermato che ...