Morte Maradona, otto rinvii a giudizio in Argentina (Di mercoledì 19 aprile 2023) La Camera d’Appello e Garanzia di San Isidro ha confermato l’apertura di un processo col rinvio a giudizio di otto imputati per il caso della Morte di Diego Maradona, avvenuta all’età di 60 anni, a Buenos Aires, il 25 novembre 2020, a causa di un «edema polmonare acuto causato da un’insufficienza cardiaca cronica». Gli otto sono accusati di L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di mercoledì 19 aprile 2023) La Camera d’Appello e Garanzia di San Isidro ha confermato l’apertura di un processo col rinvio adiimputati per il caso delladi Diego, avvenuta all’età di 60 anni, a Buenos Aires, il 25 novembre 2020, a causa di un «edema polmonare acuto causato da un’insufficienza cardiaca cronica». Glisono accusati di L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

