Morte madre TikToker, fermata la vicina di casa (Di mercoledì 19 aprile 2023) A poche ore dalla Morte di Rosa Gigante, 72 anni, madre del famoso TikToker Donato De Caprio, la svolta nelle indagini. La polizia ha fermato una donna, Stefania Russolino, 47 anni, vicina di casa.

